Türkiye’nin inovatif terapi merkezi açıldı

Ekim ayı itibarıyla faaliyetlerine başlayan TerapistA, inovatif terapi kavramını Türkiye’ye kazandırmak üzere ilk şubesini Fenerbahçe’de hizmete açtı.

Uzman terapistler ve koçlarla birlikte aynı zamanda sürekli gelişim merkezi olmayı hedefleyen TerapistA’nın hizmetleri çocuk ve genç, yetişkin ve aile gibi yaş gruplarına ve kurumlara özel olarak bölümlere ayrılmış durumda.

Çocuk psikiyatrisi (konsültasyon), çocuk psikoterapisi, öğrenci koçluğu & performans koçluğu, yetişkin psikiyatrisi (konsültasyon), yetişkin psikoterapisi, aile terapisi, bireysel, ilişki ve aile koçluğu, spiritüel terapi, hipnoterapi gibi kavramlar, TerapistA’nın bireysel hizmetleri arasında yeralırken ilerleyen dönemlerde kurumlara özel hizmetler de tasarlanacak. İlerleyen dönemlerde Mutluluk Atölyesi, MR (mutluluk raporu/reçetesi) gibi farklı projeleri de hayata geçirecek olan TerapistA, Türkiye’de terapi kavramını yeniden şekillendirmeyi ve danışanlarına özel hizmet kalitesi ile farklı projelerle adından sözettirmeyi hedefliyor.