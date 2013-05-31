Türkiye’nin Kadın Girişimcileri yarışıyor

Türkiye’nin Kadın Girişimcileri Yarışması’na başvurular 31 mayıs’a kadar.





Türkiye’nin Kadın Girişimcileri Yarışması’nın 7’ncisi başvurular başladı. Yarışmada bu yıl, ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’, ‘Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci’ ve ‘Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci’ kategorilerine ek olarak, ‘Türkiye’nin Kadm Sosya- Girişimcisi’ de ödüllendirilecek. Türkiye’nin Kadın Girişimcileri Yarışmasına 2007 yılında sadece 113 başvuru olmuştu, 2012 yılında başvuru sayısı 6 bini aştı. Bu yı- sayının daha da artması bekleniyor. Türkiye’nin Kadan Girişimcileri Yarşması’na, Türkiye’de yaşayan ve hakim ortak olduğu işletmenin yıllık cirosu 40 milyon TL’nin altında kalan tüm kadın girişimciler, www.kadingirisimciyarismasi.com adresinden, 31 Mayıs 2013 tarihine kadar başvurabiliyor ya da aday gösterilebiliyor.

Geçmiş yıllarda başvurmuş adaylar da yeniden başvuruda bulunabiliyor. Yarışmayı başlatan ve sürdüren Garanti Bankası Gene- Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, “Kadın girişimcilerimizi, her şeyden önce kendilerine olan inançlarını daha da güçlendirmeleri için yarışmaya davet ediyonız” diyor.