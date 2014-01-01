Türkiye’ye doğrudan yatırımlar

Mayıs 2014 ayında Türkiye’ye 577 milyon dolar uluslararası net doğrudan yatırım girişi oldu. Yılın ilk 5 ayında giriş 5 milyar 696 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Net doğrudan uluslararası yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.2 arttı.

Gelen doğrudan yatırımın 1 milyar 579 milyon doları imalat sektöründen, 1 milyar 24 milyon doları mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen gerçekleşti. Ocak-Mayıs’ta döneminde nakit sermaye girişinin yüzde 65’i Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden kaynaklandı.

Mayısta 288 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 11 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Böylece yılın ilk 5 ayı itibarıyla bin 672 uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş, 45 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiş oldu.