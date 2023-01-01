TÜRKONFED: Doğu’daki kalkınma Batı’yı da büyütüyor

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, “Bölgesel Kalkınmada Yerel Dinamikler: Tunceli Modeli ve 2023 Senaryoları” tanıtım toplantısındaki konuşmasında, Türkiye’nin Doğu’su kalkındıkça Batı bölgesindeki illerin ekonomilerinin de büyüdüğünü söyledi.

‘Bölgesel kalkınma’ kavramının aslında ulusal bir mesele olduğunu vurgulayan Onatça, bir bölgedeki gelişme ve kalkınmadan diğer bölgelerin de kazançlı çıktığının altını çizdi. Onatça, “Bu gerçeği, ‘Orta Gelir Tuzağı’ raporumuzda gösterdik. Doğu’da oluşan pazar hacmi, Batı’da üretim yapan girişimci için de gelişme imkanı sağlıyor. Bölgesel kalkınmayı hızlandırarak, bölgeler arası gelir farklılıklarını azaltarak, ülkemizin sadece yüksek büyüme hızlarına değil, aynı zamanda dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme çizgisine de ulaşacağını düşünüyoruz” dedi.

Başkan Onatça konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tunceli’nin ekonomik kalkınması açısından organik tarım ve hayvancılık, kültür, doğa, inanç, sağlık vb. farklı turizm türleri ve çevre turizmi gibi sektörler ön plana çıkıyor. Tunceli’de kalkınmanın hızlanabilmesi için, teşvik sistemindeki konumunun da tekrar gözden geçirilmesi gerekli. Tunceli’nin teşvik sisteminde beşinci bölgede yeralmasının nedeni nüfus azalması nedeniyle kişi başına düşen değerlerin yüksek çıkmasıdır.”