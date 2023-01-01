TUROB genel kurulu yapıldı
Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (TUROB) yeni yönetimi belli oldu
Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (TUROB) 21'inci Genel Kurulu'nda yeni yönetim belirlendi:
Yeni Yönetim Kurulu:
1. Timur Bayındır (Harem Hotel)
2. Eşref Yıldırım (İstanbul Royal)
3. Vedat Başaran (Nar Lokantası)
4. Müberra Eresin (Eresın Taxım)
5. Esra Değirmenci (Ataman Uçhisar Hotel)
6. Taner Yallagöz (Romance Hotel)
7. Banu Dedeman (Dedeman İstanbul Hotel)
8. Levent Erdoğan (Mydora Hotel)
9. Hasan Ekmen (Barcelo Saray Hotel)
10. Armin Zerunyan (Hilton İstanbul)
11. Kasım Zoto (Armada Hotel)
12. Hediye Güral Gür (Güral Sapanca)
13. Asli Pehlivanlar (Zurıch Hotel)
14. Dr.Faik Öztunç (Turyid)
15. Ulustan Muhluoğlu (Rıchmond İstanbul)