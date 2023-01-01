TUSKON Başkanı Meral: ’Gümrükleme işlemlerinde 900 milyon TL tasarruf sağlanacak’

TUSKON Başkanı Rızanur Meral, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ‘Kolay Ticaret ve Büyük Türkiye’ başlıklı projesini değerlendirdi.





Meral şöyle dedi: “Rekabette ön plana çıkan tüm engellerin kademe kademe bertaraf edilmesi gerekir. Her yıl 400 milyar dolarlık ürün gümrüklerden giriyor ve çıkıyor. Bu noktadaki tüm aşamalarda verim arttırmaya gerçekten ihtiyaç var. ‘Kolay Ticaret ve Büyük Türkiye’ projesi gümrükleme işlemlerinin çok kısa sürelerde ve üreticinin, tüccarın mekanında yapılabilerek, zamandan ve maliyetten çok büyük tasarruf sağlıyor. Bu proje direk maliyetimizi düşürecek, zaman kazandıracak ve devletimizin üzerindeki iş yükünü de kaldıracak; gümrükleme işlemlerinden 900 milyon TL civarında dbir tasarruf sağlayacak.”