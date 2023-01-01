TÜTED: Uygulamalı telekomünikasyon eğitimi

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) “Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED)’in hayata geçirdiği “Kullanıcı Deneyimi ve Uygulamalı Telekomünikasyon Eğitim ve Test Merkezi” açıldı.

İTÜ’de kurulan merkezde böylelikle, “kullanışlılık ölçümü” yapabilen, ülkemizin halihazırda var olan en gelişmiş kullanıcı deneyimi laboratuvarı hizmete sunulmuş oldu. Laboratuvarda ülkemizde var olan her sektörde piyasaya sunulacak ürünlerin fonksiyonellik testleri yapılabiliyor.

Merkezin mobil ve sabit göz izleme, EEG ile duygu analizi gibi hizmetlerinden yararlanmak isteyecek kişi, kurum ve kuruluşlar, Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED)’e başvurdukları takdirde istedikleri uygulamalar hakkında bilgi alabilirler. Kurumların talep edilmesi halinde, deney, sınama ve değerlendirme sonuçları, İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi tarafından bir rapor halinde düzenlenebiliyor.