UDDer ilk üye istişare toplantısı

Uygunluk Değerlendirmesi Derneği UDDer, ilk üye istişare toplantısını geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Toplantıda sektör ve üye sorunlarına çözüm önerileri ele alındı.

Ürün, sistem, personel belgelendirme kuruluşları ile muayene kuruluşları, kalibrasyon ve test laboratuvarlarından katılımcılar 2014 yılı faaliyet planlamasına katkılarını sundular.

Yönetim Kurulu Başkanı Ayfer Adıgüzel konuşmasında, uluslararası alandaki gelişmelerin önemine vurgu yaparak, uluslararası ticarette uygunluk değerlendirmenin önemine binaen UDDer’in bu gelişmelere kayıtsız kalmaması gerektiğini dile getirdi.