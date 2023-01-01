Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSDER) öncülüğünde düzenlenen 10. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması sonuçları açıklandı. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin başvurduğu yarışmada; oturma-dinlenme, depolama-koruma-düzenleme, tamamlayıcı mobilya servis ünitesi, genç mobilya, uyuma ve engelliler için ev mobilyası kategorilerinde verilen ödüller sahiplerini buldu.

Oturma-Dinlenme kategorisinde ödül alan yarışmacı Gazi Üniversitesi Endüstri Tasarımları Bölümü 4. sınıf öğrencisi Meryem Kaçmaz olurken, Depolama-Koruma-Düzenleme alanında birincilik ödülünü; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden son sınıf öğrencisi Özgün Buse Türköz aldı. Tamamlayıcı Mobilya Servis Ünitesi ödülünün sahibi Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ogün Çanga, Genç Mobilya; Gazi Üniversitesi Endüstri Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Ebrar Gök, Uyuma; Mimar Sinan İç Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Emre Eslek ve Engelliler İçin Ev Mobilyası kategorisinde de ödülü alan Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık 4. sınıf öğrencisi Nazım Dağdeviren oldu.