Ulusal Kalite Ödülü

Finalistleri belli oldu





Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (TÜSİAD)’ın düzenlediği 21. Kalite Kongresi 20 – 21 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve ödüller verilecek. 2012 Yılında Ulusal Kalite Ödülü için başvuran 10 kuruluşun ön değerlendirmesi tamamlandı ve bunlardan 9’u finale kalmaya hak kazandı. Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi’nde; Hema Endüstri ve Petkim Petrokimya Holding, İşletmelerin Operasyonel Birim Kategorisi’nde; İstikbal Sanayi ve Ticaret ile Boytaş Mobilya A.Ş. İşletmelerin KOBİ Kategorisi’nde KYK Yapı Kimyasalları Sanayi Limited Şirketi, Kamu Kategorisi’nde ise Karabük Devlet Hastanesi, Şehit Binbaşı Turgut Cengiz Toytunç Anaokulu, Şanlıurfa Belediye Başkanlığı ve Tarsus Belediye Başkanlığı 20. Ulusal Kalite Ödül Töreni’nde yarışacak. 10 Şubat 2012 tarihinde başvuruların alınması ile başlayan Ulusal Kalite Ödül sürecinde toplam 108 kişilik uzman kadro katılımcıları değerlendirdi.