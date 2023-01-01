“Ulusal Şampiyon“ TEB

Avrupa'da farklı sektörlerden şirketleri değişik alanlarda değerlendiren European Business Awards, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanan şirketleri düzenlediği bir ödül töreniyle açıkladı.





Avrupa'da farklı sektörlerden şirketleri; inovasyon, liderlik, sosyal sorumluluk, pazarlama, büyüme stratejileri, süreç yönetimi gibi alanlarda değerlendiren European Business Awards, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanan şirketleri düzenlediği bir ödül töreniyle açıkladı. TEB KOBİ Danışmanları projesiyle değerlendirmeye katılan Türk Ekonomi Bankası (TEB), European Business Awards tarafından "Ulusal Şampiyon" seçilerek Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanan tek banka oldu. TEB'in "Ulusal Şampiyon"luk ödülü, törene katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı tarafından TEB Genel Müdürü Varol Civil'e takdim edildi.

TEB Genel Müdürü Varol Civil ödülü alırken şunları söylemedi: "KOBİ'lerin Danışman Bankası olma misyonumuz doğrultusunda bankacılık sektörüne kazandırdığımız inovatif yaklaşımımız ile bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında toplam 28 ödüle layık görüldük. KOBİ Bankacılığı alanındaki finansal olmayan ürünlerimiz ile Dünya Bankası'nın bir kuruluşu olan IFC tarafından tüm dünyaya örnek gösterilen üç bankadan biri olduk."