Uluslararası Girişimcilik Merkezi

Kalkınma Bakanlığı’nın himayesinde,...





Türkiye Vodafone Vakfı’nın girişimcilik ekosisteminin gelişimini desteklemek üzere hayata geçirdiği “Uluslararası Girişimcilik Merkezi”nin ilk yönetim kurulu toplantısı, Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ın ve Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Vodafone Vakfı’nın, Kalkınma Bakanlığı’nın himayesinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Uluslararası Girişimcilik Merkezi”, bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, uluslararası organizasyonlar, teknoloji şirketleri ve üniversitelerin bilgi birikimini aynı çatı altında topluyor.

“Uluslararası Girişimcilik Merkezi”nin ilk yönetim kurulu toplantısında, rekabet gücünü arttıracak politikalara katkı sağlayacak öneriler ele alındı.

Türkiye’nin girişimcilik konusundaki mevcut durumunun ve bu konudaki ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı toplantıda, girişimcilik ekosistemini destekleyici mekanizmaların geliştirilmesi için öneriler sunuldu. “Uluslararası Girişimcilik Merkezi” gençlerin, kadınların, girişimcilerin ve iş dünyasının girişimcilik ve yenilikçilik kapasitelerinin gelişimine katkı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesine destek verecek.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye’de girişimcilik alanında yeni açılım ve atılımların önünü açan Uluslararası Girişimcilik Merkezi’nin ülke için önemli bir sosyal yatırım olduğunu belirtti.



