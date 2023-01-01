Uluslararası İleri Endüstriyel Otomasyon Kongre ve Sergisi
Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) 10 yıllık geçmişiyle, Türkiye sanayisi adına birçok eksiği fark etmiş ve doldurmaya çalışmış, çoğunda da önemli yollar kat etmiş bir dernektir.
Dernek bu yıl da aynı amaçlar doğrultusunda “Uluslararası İleri Endüstriyel Otomasyon Kongre ve Sergisi” isimli ve periyodik olarak düzenlenmesi öngörülen bir etkinlik gerçekleştirecek.
Aralık 2014 tarihinde ilki gerçekleşecek olan “I. Uluslararası İleri Endüstriyel Otomasyon Kongre ve Sergisi”nde, bilim ile endüstrinin biraraya geldiği, yeni fikirlerin ortaya atıldığı, Türkiye sanayisinin dünya ile yarışabileceği örnekleri ortaya çıkaran bir ortam oluşturulması hedefleniyor.
I. Uluslararası İleri Endüstriyel Otomasyon Kongre ve Sergisi’nin verimli, çevreci, sürdürülebilir ve güvenli Mühendislik Çözümleri’nin ve yenilikçi teknolojilerin yarışacağı bir kongre olacağı duyuruldu.