Uluslararası İleri Endüstriyel Otomasyon Kongre ve Sergisi

Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) 10 yıllık geçmişiyle, Türkiye sanayisi adına birçok eksiği fark etmiş ve doldurmaya çalışmış, çoğunda da önemli yollar kat etmiş bir dernektir.