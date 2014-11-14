Ulusoy Elektrik, halka arzda hedefi aştı

Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımında kullanılan ekipmanları üretmek amacıyla 1985 yılında bir mühendislik firması olarak kurulan Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin (Ulusoy Elektrik) halka arzı tamamlandı.

Yurtiçi ve yurtdışı satışın İş Yatırım liderliğinde gerçekleştiği halka arzda nihai fiyat 14,00 TL olarak belirlendi. 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sonucunda, yurtiçi ve yurtdışından, belirlenen arz fiyatından, toplam 259 milyon TL tutarında talep toplandı, arz edilen payın 1.5 katı talep yaratıldı.

Halka arzda satışa sunulan, ortaklardan Sait Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy’a ait toplam 12 lot paya, yurtiçi bireysel kategorisindeki 1.828 yatırımcıdan 7.4 milyon lot, yurtiçi kurumsal kategorisindeki 52 yatırımcıdan 3.2 milyon lot, yurtdışı kurumsal kategorisindeki 24 yatırımcıdan 7.9 milyon lot olmak üzere toplam 18.5 milyon lot talep geldi. Halka arza en büyük ilgiyi 6.2 kat talep ile yurtiçi bireysel kategorisindeki yatırımcılar gösterdi. Nihai tahsisat oranları, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için yüzde 65, yurtiçi bireysel yatırımcılar için yüzde 15 ve yurtiçi kurumsal yatırımcılar için yüzde 20 olarak gerçekleşmişti.