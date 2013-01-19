UND’nin yeni Başkanı Ömer Çetin Nuhoğlu
UND’nin 37. Genel Kurulu, 18-19 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleşen kapsamlı etkinliklere sahne oldu.
Etkinlikler uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün tedarikçisi olan birçok şirketin standı ile yer aldığı “Taşımacılar 2013 Sergisi”nin açılışı ile başladı. 2011-2012 döneminde Dernek bünyesindeki 20 güzergâh, konu ve bölge çalışma grubunun başkan ve başkan yardımcılarına teşekkür plaketlerinin takdim edildiği “Çalışma Grupları Zirvesi 2013 ile devam etti. Aynı gün, yaklaşık bin kişilik bir katılımla gerçekleşen Gala Yemeği’nin ardından, Dernek organlarının 20. dönem temsilcilerinin seçimi gerçekleşti. Yeni yönetim şöyle oluştu:
Yönetim Kurulu Listesi
Başkan: Ömer Çetin Nuhoğlu
II.Başkan : Şerafettin Aras
Başkan Yardımcısı : Hakan Keleş
Başkan Yardımcısı : Kamil Sağ
Başkan Yardımcısı: Hakkı Keleş
Başkan Yardımcısı: Cavit Değirmenci
Başkan Yardımcısı: Ergun Bilen
Genel Sekreter: Ali Çiçekli
Sayman Üye: Murat Baykara