UND’nin yeni Başkanı Ömer Çetin Nuhoğlu

UND’nin 37. Genel Kurulu, 18-19 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleşen kapsamlı etkinliklere sahne oldu.





Etkinlikler uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün tedarikçisi olan birçok şirketin standı ile yer aldığı “Taşımacılar 2013 Sergisi”nin açılışı ile başladı. 2011-2012 döneminde Dernek bünyesindeki 20 güzergâh, konu ve bölge çalışma grubunun başkan ve başkan yardımcılarına teşekkür plaketlerinin takdim edildiği “Çalışma Grupları Zirvesi 2013 ile devam etti. Aynı gün, yaklaşık bin kişilik bir katılımla gerçekleşen Gala Yemeği’nin ardından, Dernek organlarının 20. dönem temsilcilerinin seçimi gerçekleşti. Yeni yönetim şöyle oluştu:

Yönetim Kurulu Listesi

Başkan: Ömer Çetin Nuhoğlu

II.Başkan : Şerafettin Aras

Başkan Yardımcısı : Hakan Keleş

Başkan Yardımcısı : Kamil Sağ

Başkan Yardımcısı: Hakkı Keleş

Başkan Yardımcısı: Cavit Değirmenci

Başkan Yardımcısı: Ergun Bilen

Genel Sekreter: Ali Çiçekli

Sayman Üye: Murat Baykara