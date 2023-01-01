Uni Systems ve BIS birliği

Yunanistan BT pazarının lider sistem entegratörlerinden Uni Systems ve Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve servis sağlayıcılarından BIS Türkiye’de birlikte kuracakları, Uni Systems Türk Bilgi Teknolojileri A.Ş. firması ile stratejik bir iş ortaklığına gideceklerini duyurdular.





Uni Systems yeni kurulacak şirkette yüzde 80’lik pay ile majör ortak oluyor. Şirket faaliyetlerine 2013 yılının son çeyreğinde başlayacak ve şirketin ana faaliyet alanları Bankacılık ve Finans sektörlerinin yanısıra Telekomünikasyon sektörünü de kapsayacak.

İstanbul’da kurulacak ve müşterek yönetim altında faaliyet gösterecek yeni firmada; BIS’in kurucu ortağı ve Türk bankalarında yeni teknolojilerin gelişimi konusunda derin bir tecrübeye sahip olan Ülkü Ünal, CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alacak.

Ülkü Ünal, “Yaklaşık 20 yıldır, Türk finans sektöründe, yazılım çözümleri ve hizmetler sunan bir firma olarak; Uni Systems gibi güçlü ve global deneyime sahip olan bir kurum ile gerçekleştirilen bu stratejik ortaklık, kaçınılmaz bir başarı hikayesine dönüşecektir,” diye belirtti.