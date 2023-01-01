Uni Systems ve BIS güçbirliği

Yunanistan BT pazarının lider sistem entegratörlerinden Uni Systems ve Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve servis sağlayıcılarından BIS, Türkiye’de birlikte kuracakları, Uni Systems Türk Bilgi Teknolojileri A.Ş. firması ile stratejik bir iş ortaklığına gideceklerini duyurdular.





İstanbul’da kurulacak şirkette Uni Systems yüzde 80’lik pay ile majör ortak olurken, BIS’in pay oranı ise yüzde 20 olacak. Şirketin ana faaliyet alanları Bankacılık ve Finans sektörlerinin yanısıra Telekomünikasyon sektörünü da kapsayacak.

BIS’in kurucu ortağı ve yeni şirketin CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alacak olan Ülkü Ünal, “Yaklaşık 20 yıldır, Türk finans sektöründe, yazılım çözümleri ve hizmetler sunan bir firma olarak; Uni Systems gibi güçlü ve global deneyime sahip olan bir kurum ile gerçekleştirilen bu stratejik ortaklık, kaçınılmaz bir başarı hikayesine dönüşecektir,” diye konuştu. Unisystems Türk Bilgi Teknolojileri A.Ş.; hem ekonomik hem de teknolojik anlamda çok hızlı bir büyümenin yaşandığı Türkiye’de konumlanmış olmanın getirdiği avantajlar ile, Kuzey Doğu Avrupa ve Orta Asya’da yer alan Eski Sovyet Devletleri pazarlarına girmeyi hedefliyor.