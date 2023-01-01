“Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi”

“Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi”.. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün...





Türkiye’de ilk kez geçen yıl hazırlanan “Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi”nin ikincisi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından açıklandı. Buna göre Sabancı Üniversitesi geçen yıl 84 olan puanını 85.8’e çıkardı.

Endeksde ilk 10'da yer alan üniversiteler ve puanları şunlar:



1. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 86 puan

2. SABANCI ÜNİVERSİTESİ 85.8 puan

3. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 82.7 puan

4. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 76.3 puan

5. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 72.5 puan

6. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 68.1 puan

7. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 67.4 puan

8. KOÇ ÜNİVERSİTESİ 61.7 puan

9. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 57 puan

10. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 56.7 puan