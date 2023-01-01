“Vakıf Meslek Yüksekokulları Birliği” kuruldu

Birliği'n kurucu başkanı Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Başkanı Bahattin Durmuş...





Bir üniversiteye bağlı olmayan bağımsız Meslek Yüksekokulları sorunlarını çözümlemek için bir çatı altında birleşti. Vakıf Meslek Yüksekokulları Birliği adını alan kuruluşun bünyesinde aşağıdaki 6 Vakıf Meslek Yüksekokulu yer alıyor:



- Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, İstanbul

- Avrupa Meslek Yüksekokulu, İstanbul

- Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, İstanbul

- Kavram Meslek Yüksekokulu, İstanbul

- Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Nevşehir

- Plato Meslek Yüksekokulu, İstanbul



Birliği'n kurucu başkanı Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Başkanı Bahattin Durmuş oldu. Durmuş Birliğin kuruluş amaçlarını şöyle açıkladı: "Vakıf Meslek Yüksekokullarında yürütülen çalışmalarda birlik ve bütünlük oluşturmayı, ortak sorunların çözümünü kolaylaştırmayı amaçladık. Aynı zamanda meslek eğitiminde çağdaş eğilimlerin ve yaklaşımların izlenmesi ve bunun eğitim modellerine yansımasının sağlanması konularında da çalışmaları hedefledik. Bu kapsamda, öğrencilere dünya ve AB meslek standartlarına uygun eğitim olanakları sunmayı planlıyoruz. Bunu yaparken iş dünyası ile yakın işbirliği kurup, akademik bilgi ile mesleki eğitimi birlikte sunan Meslek Yüksekokulları olarak meslek eğitimi ile ilgili projelerin desteklenmesi ve hayata geçirilmesine de katkıda bulunacağız."