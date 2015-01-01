Verimlilik stratejisi ve eylem planı hazırlanıyor

Bilim, Sanayi, ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Davut Kavranoğlu, verimliliğin hayatın çok temel ve vazgeçilemez bir kavramı olduğunu belirtti.

Bilim, Sanayi, ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Davut Kavranoğlu, 2015-2018 yıllarını kapsayacak Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladıklarını ve bu eylem planının sanayinin, verimlilik temelli yapısal dönüşümünü hızlandırmayı amaçladığını söyledi. 2015 yılı Verimlilik Haftası, 27 Nisan-3 Mayıs arasında yurt genelinde 60’tan fazla ilde yaklaşık 150 etkinlikle kutlanıyor. Verimlilik Haftası’nın açılış töreni, ATO Congresium Kongre Merkezi’nde ‘2015 Yılı Verimlilik Projeleri Ödülleri’ninde sahiplerini bulduğu törenle gerçekleşti. Törende konuşan Prof.Dr.Davut Kavranoğlu, zenginliğin doğal kaynaklara sahip olmakla değil, bu kaynakları verimli kullanmakla oluştuğuna dikkat çekerek birçok ülkenin önemli petrol kaynaklarının bulunmasına karşın kalkınmadığını ifade etti. Kavranoğlu, Bakanlık olarak verimlilikle ilgili yaptıkları çalışmalardan söz etti: “2015-2018 yıllarını kapsayacak Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladık ve bu eylem planının vizyonu; sanayinin verimlilik temelli yapısal dönüşümünü hızlandırmak. Bu belge kapsamında yeşil OSB’lerle KOBİ verimlilik eğitimleri için model fabrikaları kurulacak. Bölgesel ve sektörel verimlilik haritası oluşturulacak. Verimlilik Akademisi hayata geçirilecek.” Panelde Erkunt Traktör Sanayii Genel Müdürü Zeynep Erkunt Armağan, şirketin verimlilik politikalarını paylaştı. Armağan, üç yıldır yaptıkları verimlilik çalışmasında en önemli unsurun davranışları değiştirmek olduğunu gördüklerini belirtti. Verimlilik Projeleri Ödülleri’nin 2.’si sahiplerini buldu: Bu yıl 2.’si düzenlenen ‘2015 yılı Verimlilik Projeleri Ödülleri’ne 193 proje başvurdu. Mikro İşletme Kategorisi dışındaki her kategoride, 1., 2., 3. ve teşvik ödüllerinin verildiği yarışmada, Büyük İşletme Ürün Geliştirme Kategorisi’nde Autoliv Cankor Oto. Emn. Sis., Büyük İşletme Sürdürülebilir Ürün Kategorisi’nde Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası, Büyük İşletme-Süreç İyileştirme Kategorisi’nde Çilek Mobilya, Orta Büyüklükteki İşletme Kategorisi’nde Sevimli Deri, Küçük İşletme Kategorisi’nde GOA Teknoloji Danışmanlık, Mikro İşletme Kategorisi’nde Desistek Robotik, Kamu Kategorisi’nde İzmir Kemalpaşa OSB, 1. seçildi.