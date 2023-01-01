Vestel, CECED’e üye oldu

Vestel, Avrupa beyaz eşya endüstrisinin en önemli uluslararası sektörel birliklerinden biri olan The European Committee of Domestic Equipment Manufacturers’a (CECED) üye oldu. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan , “Çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik Vestel’in vizyonunun en önemli bileşenlerinden.

Bu özelliklerimizle Avrupa’da beyaz eşya sektörüne yön veren en önemli kuruluş CECED’in bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Çevre dostu üretim gücümüz ve Ar-Ge anlayışımızla CECED’in önemli oyuncuları arasında yeralarak sektörel kararlarda etkili bir marka olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge ve inovasyon gücüyle doğa dostu ve yüksek tasarruflu ürünlere hayat veren Vestel, CECED üyeliği ile Avrupa liginde söz sahibi olduğunu da göstermiş oldu. Çünkü; CECED’e üyelik bir Türk markasının Avrupa’nın sektörel fikir önderleri arasına katılması anlamına geliyor.