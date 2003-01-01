Vestel’in İngiltere’deki yeni merkezi

Vestel, İngiltere’de 2003 yılından beri faaliyet gösteren şirketi Vestel UK’nin merkezini Windsor’dan Langley’e taşıdı. Vestel’in Langley’deki yeni merkezinin açılışı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan’ın katıldığı törenle yapıldı.

Vestel’in taşınma kararında artan ihracat faaliyetleri ve Sharp’la yaptığı lisans anlaşmasıyla birlikte büyüyen iş hacmi etkili oldu.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, İngiltere’nin Vestel için Avrupa’daki en önemli üç pazardan biri olduğunu söyledi: “1.5 dönüm alana kurulu yeni merkezimizde 50’ye yakın çalışanımızla faaliyet göstereceğiz. İngiltere’deki tüm büyük perakendeciler ve distribütörlerle çalışıyoruz. 2013 yılında 240 milyon Avro olan İngiltere ciromuzu, bu yılın sonunda yüzde 17 artışla 280 milyon Avro’ya yükseltmeyi hedefliyoruz.”