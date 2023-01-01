Visa Europe ve UNDP İstanbul’daydı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı Sigrid Kaag, Visa Europe Bölge Genel Müdürü Berna Ülman ile İstanbul’da bir araya geldi. Bireylere içinde yaşadıkları ekonomi ve finans dünyasını anlayabilme ve geleceklerini planlayabilme yetisini sağlayan finansal okuryazarlık, toplantının ana gündemini oluşturdu.





Kaag ve Ülman toplantıda, Visa, UNDP, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ile T.C. Kalkınma Bakanlığı ortaklığında gençlere yönelik dört yıldır sürdürülen “Paramı Yönetebiliyorum” projesinde gelinen noktayı ve finansal okuryazarlık alanında iki kurumun geleceğe yönelik işbirliği planlarını değerlendirdiler.

T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Visa Europe Türkiye ve üye bankalarının ortaklığında 2009 yılında hayata geçirilen Paramı Yönetebiliyorum projesi, Türkiye'de 15-30 yaş arası gençler için kişisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak ücretsiz bir eğitim olanağı sunuyor.