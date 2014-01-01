Vodafone Grubu’nda görev değişikliği

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Serpil Timuray, 1 Ocak 2014 itibarıyla Vodafone Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik (AMAP) Bölge Başkanı olarak atandı.





Vodafone Türkiye’de Ticari ve Operasyonel alanlardan sorumlu İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmekte olan Gökhan Öğüt, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı’nı 1 Kasım 2013 tarihi itibarıyla Timuray’dan devraldı.

Timuray’ın atandığı görev alanı AMAP’ın ağırlığı şöyle: Vodafone Grubu’nun 409 milyon abonesinin %65’i bu bölgede bulunuyor. Yine, servis gelirlerinin yüzde 30’u bu bölgeden; Vodafone Grubu’nun dünya genelindeki iki yönetim bölgesinden biri.