Vodafone ile KOBİ’lerin işi hep yanında

Vodafone, hediye tablet kampanyasını başlattı. İşini her an her yerden takip etmek isteyen işletmeler ve çalışanları için maliyette avantaj sağlayan kampanya ile Vodafone’dan Süper İnternet paketi alan KOBİ’ler, son teknoloji Samsung Galaxy Tab 3 Lite tableti anında ücretsiz olarak alıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone olarak, Türkiye’de ‘dijital dönüşümün lideri’ olma vizyonumuzla en yeni akıllı teknolojileri Yarına Hazırım Platformu’yla işletmelere sunuyoruz. Akıllı cihazlara erişimde maliyet bariyerini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. KOBİ’lerin ve esnafımızın da tabletlerle her an her yerde işlerini yanında taşımalarını sağlıyoruz. Tabletlerle çalışan işletmeler, ürün portföyü yönetimi, sipariş takibi, saha ekiplerine erişim gibi iş süreçlerini ve çalışanların verimliliklerini uzaktan kontrol edebiliyor” dedi.