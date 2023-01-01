Vodafone: Sürdürülebilir kalkınma ve cinsiyet

Serpil Timuray, mobil teknoloji kullanımının bir ülkede yüzde 10 artmasının, GSYİH’ya yüzde 1,5 artış olarak yansıdığını söyledi.





KAGİDER’in düzenlediği kahvaltı toplantısına katılan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, “İletişim Teknolojileri ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi” başlıklı sunumunda mobil teknolojilerin kullanımındaki artışın ülke kalkınmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Serpil Timuray, mobil teknoloji kullanımının bir ülkede yüzde 10 artmasının, GSYİH’ya yüzde 1,5 artış olarak yansıdığını söyledi.

Serpil Timuray, konuşmasında şunları vurguladı: “Günümüzde karşılamamız gereken temel bazı zorluklar var. Ülke ekonomilerinin ajandasındaki en önemli konulardan biri, ‘sürdürülebilir ekonomiyi nasıl yakalayabiliriz’ sorusu. Bunun iki cevabı var: Birincisi, teknolojiyi daha fazla kullanarak, yenilik ve inovasyonu sağlamak. İkincisi ise kadın. Kadının güçlendirilmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanması, akıllı ekonomi modeli olarak görülmesi gerekiyor.”