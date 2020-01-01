Vodafone: Türkiye Bulut Ödülleri

Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda ve Bizz Consulting temsilciliğinde düzenlenen Türkiye Bulut Ödülleri, sahiplerini buldu. Avrupa’daki en büyük ve en prestijli bulut bilişim ödülü olan Euro Cloud’un Türkiye temsilcisi olarak faaliyet gösteren Türkiye Bulut Ödülleri, ilk yılında 15 firmayı bulut bilişim alanındaki çalışmaları dolayısıyla ödüllendirdi.





Türkiye Bulut Ödülleri’nde ülkemizin bulut çözümü tedarikçilerinin başarıları vitrine çıktı. En İyi Bulut Hizmeti Ürünü ödülünü Netsis kazanırken, Cloud Arena En İyi Teknoloji Şirketi ödülünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un elinden aldı. En İyi Ticari Sektör Örnek Vakası Koç Sistem olurken En İyi Kamu Yönetimi Örnek Vakası ödülünü Sampaş göğüsledi. Bulut Servisi Müşteri Kategorisi’nde ödül Logo Yazılım’a gitti. Başarıları jüri tarafından ödüllendirilen örnekler, Avrupa’da Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Etkinlikte düzenlenen bulut bilişim panelinde, Türkiye’de bulutun gelişimi ve potansiyeli de masaya yatırıldı. Panelde Vodafone Türkiye Kurumsal Satış ve Çözümler Direktörü Önder Güler, Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, TÜBİSAD Başkanı Kemal Cılız, Oracle Türkiye Ülke Başkanı Gürhan Kalelioğlu, Koç Sistem CEO’su Mehmet Nalbantoğlu ve EMC Türkiye CEO’su Önder Dönmez söz aldı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurulu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, ödül töreninin açılışında “Dünyada her yıl data trafiği iki kat artıyor. Tüm bu bilginin muhafaza edilmesi ve işlenmesi için bulut kaçınılmaz bir süreçtir” diye konuştu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, panelde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Araştırmalara göre, dünya genelinde şirketler bulut bilişim hizmetlerine 2016’da 207 milyar dolar harcama yapacak. Buna karşın, bu teknolojilerin sağladığı tasarruf avantajıyla 2020 itibarıyla oluşacak gelirler 1 trilyon dolar artırılmış olacak. Avrupa Birliği ülkelerinin de bulut bilişimi kullanarak 2020 yılına doğru GSYİH’de yüzde 25’lik büyüme, verimlilikte ise yüzde 40’lık artış sağlaması bekleniyor.”