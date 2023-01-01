Vodafone, Türkiye’den ‘Fiber İmza’

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt’ten aldığımız bilgiye göre; yatırımlarını sürdüren Vodafone, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin fiber altyapı ihalelerini kazandı.

Türkiye’yi kuzeyden güneye, doğudan batıya saran ek fiber optik hat yatırımı dâhil 300 milyon TL altyapı yatırım bedeline sahip olacak proje, Vodafone’un Türkiye’deki fiber optik altyapısını 2,5 katına çıkaracak. Mevcut 1 milyon kilometreyi aşan Vodafone global fiber şebekesine entegre olacak ağ sayesinde Türkiye, Avrupa’dan Hindistan’a ulaşan ses ve veri ağının köprüsü olma görevini üstlenecek.