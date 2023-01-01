Vodafone + Yeditepe Üniversitesi işbirliğiyle ‘Mobil Pazarlama’

Vodafone ile Yeditepe Üniversitesi, önemli bir işbirliğine imza attı. İşbirliğiyle, Mobil Pazarlama Derneği Türkiye Başkanı ve aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlisi Zehra Öney’in “Mobil Pazarlama” dersi sınıfına destek olunuyor. Böylece öğrenciler mobil pazarlamayı bir dünya devini analiz ederek öğrenme şansına kavuştular.

Vodafone Türkiye Bireysel Servisler Direktörü Ömer Kuyucu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Vodafone Türkiye olarak, ülkemizde bilim eğitimini, üniversitelerle yaptığımız işbirlikleriyle desteklemeye çalışıyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir geleceği için bilgiyi üreten ve yaygınlaştıran, iyi eğitim almış bir genç nesil gerekiyor. Vodafone Türkiye bünyesindeki Red Academy çalışmalarımızla, küresel alanda edindiğimiz bilgi birikimimizi, üniversite öğrencileriyle paylaşma imkanı buluyoruz.