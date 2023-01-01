Vodafone’dan Dijital Operasyon Merkezi

İstanbul Küçükyalı’da hizmet ve teknoloji ekiplerini tek çatı altında topladığı Dijital Operasyon Merkezi kuran Vodafone, son teknolojilerle ekolojik bina olarak inşa ettiği bu merkez için yaklaşık 24 milyon TL’lik yatırım yaptı. Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik Sertifikası’nın en üst seviyesi olan Platin sertifika kriterlerine uygun olarak inşa edilen Merkez aynı zamanda engelli dostu tasarıma sahip.

Merkezin resmi açılışı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Hasan Süel, M. Sinan Kızıldağ, Pınar Kalay ve Selçuk Karaçay’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Hasan Süel, Dijital Operasyon Merkezi’nin Vodafone Grubu’nun küresel bilgi birikimi ve tecrübesini en son teknolojik gelişmelerle birleştirerek sundukları en ileri müşteri hizmetleri uygulamalarını tek merkezden aboneleri ile buluşturacağını belirtti: “Türkiye’nin uçtan uca dijital kalkınması hedefiyle ilan ettiğimiz ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ kapsamında, geçtiğimiz yıl 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, yatırımlarımız içinde en önemli payı teknoloji yatırımları aldı. Yaptığımız teknoloji yatırımlarıyla mobil iletişim teknolojilerinin sağladığı fırsatları her gün daha fazla birey ve kuruma ulaştırıyoruz.”