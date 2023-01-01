WD Executive Summit, İstanbul’da Gerçekleştirildi

Katılımcılarla geleceğe yönelik planlar ve yeni ürünler ...





Dünyanın önde gelen depolama lideri WD, her yıl farklı bir ülkede düzenlenen Executive Summit uluslararası organizasyonunu, bu yıl ilk defa İstanbul’da gerçekleştirdi. Katılımcılarla geleceğe yönelik planlar ve yeni ürünler hakkında bilgilerin de paylaşıldığı organizasyonda, WD’nin üst düzey yetkililerinden Teknoloji Başkan Yardımcısı William Cain ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Richard E. Rutledge yer aldı. Depolama çözümleri hakkında bilgi veren WD Türkiye Dahili Disklerden Sorumlu Ülke Müdürü Arkın Balıkçıoğlu, “WD’nin her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlediği geleneksek toplantısını bu sene İstanbul’da gerçekleştirmesinden dolayı çok mutluyuz. WD’nin İstanbul’da olması Türkiye’ye verilen önemin de ne derece ciddi olduğunun göstergesidir.” şeklinde konuştu. WD’nin yatırımlarına da değinen Arkın Balıkçıoğlu, kurumların ve şahısların ihtiyaçlarını karşılayacak önemli yatırımların da devam edeceğini bildirdi.