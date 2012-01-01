WES 2012–Atık yönetimi fuarı

Sektörel Fuarcılık tarafından düzenlenen IWES 2012 – 4. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi gerçekleştirildi.





TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya açılışta Türkiye’nin katı atık sorununun yüzde 76’lık, İstanbul’da ise yüzde 90’lık bölmünün çözüldüğünü, Avrupa Birliği Çevre Faslı’nın yaklaşık yüzde 90’lık bölümünün tamamlandığını söyledi. Mali boyutuna bakıldığında şu görünüyor: 58 milyar Euro’luk çevre faslı ile ilgili 2023 yılına kadar gereken yatırımlarda, 33 milyar Euro’luk bölümü atıklarla ilgili. Her yıl ortalama 4-5 milyar lira çevre yatırımı yapılıyor. Katı atıkta 2012 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla 68 tesisle 879 belediyede 44 milyon nüfusa hizmet veriliyor. 21 tesis ise inşaat halinde. 2012 itibarıyla 412 atık su arıtma tesisi sayısı ile ülke nüfusunun yüzde 72’sine hizmet verilir düzeye gelindi.