WIN Metal Working, 12-15 Şubat’ta, İstanbul’da

İstanbul’da, 12-15 Şubat 2015 tarihlerinde düzenlenecek WIN Eurasia Metal Working Fuarı; Metal Working, Surface Treatment ve Welding başlıkları altındaki üç ayrı ticaret fuarını tek bir çatı altında birleştiriyor.

Fuarda metal işleme, kaynak ve yüzey işleme konularının yanısıra bu yıl ilk Fuarda, Metal İşleme, Kaynak ve Yüzey İşleme konularının yanısıra bu yıl ilk kez düzenlenen Safe@Work özel bölümüyle iş sağlığı ve güvenliğine de odaklanılacak. Fuar, evsahibi Türkiye’nin yanısıra Avrasya ekonomik bölgesi için sektörlerinin en önemli buluşması olarak öne çıkıyor. Uçuş ağı sayesinde çok geniş bir coğrafi erişime sahip Fuar, Kuzey Afrika'dan (Fas, Tunus, Cezayir), Yakın ve Orta Asya'dan (Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan) ve son derece dinamik ekonomik eğilimleri olan Körfez ülkelerinden her yıl birçok ziyaretçi ağırlıyor.