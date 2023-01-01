WIN Metal Working Fuarı imalat sektörünün liderlerini ağırladı

WIN Metal Working Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde, Hannover Messe Bileşim Fuarcılık tarafından organize edildi. Metal Working (Metal İşleme), Surface Treatment (Yüzey İşleme) ve Welding (Kaynak) olmak üzere 3 ticari fuarı aynı çatı altında biraraya getiren etkinlikte, Safe@Work adlı özel bölüm aracılığıyla iş sağlığı ve güvenliğine de odaklanıldı.

Hannover Messe Bileşim Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, bu yıl düzenledikleri Safe@Work ve Robot Zirvesi etkinlikleriyle sektöre yönelik kapsamlı teknik bilgi aktarımı için bir araç oluşturmayı amaçladıklarını söyledi: “Özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusu bizim için çok önemli, zira metal/makine sektörü iş kazalarının en sık meydana geldiği sektörler arasında yeralıyor. Bu kazaları önlemek amacıyla 2012’de yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hazırlandı ve yürürlüğe girdi. Bu kanun Türkiye’nin bu sektörü genişletme ve dünya standartlarıyla uyumlu hale getirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Biz de Safe@Work Forumu ve Sergi Alanı ile bu sürece katkıda bulunmayı amaçladık.”