WOW Kongre Merkezi ‘şip-şak’

WOW İstanbul Kongre Merkezi’nin bir ilke imza atarak kongre turizminin hizmetine açtığı, 1177 m2 büyüklüğündeki Yakut Salon’unda yeralan oditoryum, 536 kişilik koltuk kapasitesi ve 5 dakikadan daha az açılış süresine sahip Türkiye’nin açılır kapanır sistemli ilk ve tek mobil oditoryumu.





Oditoryum, bu özellikleri ile Türkiye’de ulusal, uluslararası kongreler, toplantılar ve davetlere evsahipliği yapıyor.

WOW Kongre Merkezi, aynı tesis içerisinde bulunan, havaalanına en yakın lokasyondaki 5 yıldızlı WOW İstanbul ve 4 yıldızlı WOW Airport otelleri ile konaklama imkanı sunabilen yapısı, yüksek kapasiteli toplantılara evsahipliği yapabilecek kapasitesi, teknik donanımı ve profesyonel kadrosu ile İstanbul’un kongre turizmindeki yükselişinde aktif rol oynuyor.