X. KOBİ Zirvesi, 13-14 Şubat’ta, İstanbul’da

Üretimin, ticaretin ve hizmetin tüm alanlarında KOBİ’lerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak; Türkiye’nin büyümesinde ve kalkınmasında kalıcı başarıyı yakalaması için KOBİ’lere sürdürülebilir rekabet gücü kazandıracak yol haritalarının çizildiği KOBİ Zirveleri’nin X.’su; TOSYÖV, TOBB ve KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirilecek.

X. KOBİ Zirvesi “Rekabet Gücü İçin Uluslararasılaşma ve Bilgi Deneyimi” ana temasıyla 13-14 Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul Dedeman Otel’de yapılacak. Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Rahmi Aktepe, X. KOBİ Zirvesi’nde iki gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda “KOBİ’lerin Uluslararasılaşması: İhracatçı KOBİ’ler ve Uluslararası Rekabet Gücü”, “Türkiye’de Sanayileşme Sorunları ve KOBİ’ler Yönelik Çözümler”, “Yeni Pazarlar, Yeni Pazarlama Stratejileri”, “KOBİ’ler İçin Bilim Teknoloji-Bilişim-Yenileşim”, “KOBİ’ler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri” konularının değerlendirileceğini açıkladı.

Rahmi Aktepe, TOSYÖV’ün Türkiye girişimcilerini, KOBİ’lerini ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak gerçekleştirdiği KOBİ Zirveleri’ni geleneksel bir yapıya kavuşturduğunu ifade etti. Aktepe, KOBİ sahipleri, yöneticileri, genç ve kadın girişimcileri, üniversitelerden akademisyenleri, ticaret ve sanayi odaları başkanlarını, bürokratları, banka ve finansman kurumlarının temsilcilerini, bilişim sektörünün öncülerini, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini, Hükümet Temsilcilerini, siyasi partilerin temsilcilerini biraraya getirerek, katılımcılarla konuşmacıları etkileşimli bir platformda buluşturmayı amaçladıkları zirvelere yoğun katılım sağlandığını dile getirdi. Aktepe, Zirve’ye katılım için internet üzerinden www.kobizirvesi.org.tr web adresinin ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.