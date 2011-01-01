Yabancı sermaye hız kesmiyor

İş Girişim Sermayesi, Kasım 2011 tarihinde 17 milyon 500 bin TL ile yatırım karşılığında yüzde 20 hissesini devraldığı Türkiye kargo teslimat sektörünün öncü şirketi Aras Kargo’daki hisselerini 100 milyon TL karşılığında Austria Post’a satma konusunda anlaşmaya vardı.





Avusturya’nın lider lojistik ve posta hizmetleri sağlayıcısı olan ve ayrıca iştirakleri aracılığıyla Avrupa’da diğer 10 pazarda da aktif olan Austria Post, Türkiye kargo teslimat pazarına Aras Kargo’dan alacağı yüzde 25 hisse ile giriyor. Anlaşmanın tamamlanması için Rekabet Kurulu’nun onayı bekleniyor.

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen “Aras Kargo yatırımımız Türkiye ekonomisi için değer yaratacak projeleri destekleme misyonumuzu gerçekleştirmemiz bakımından iyi bir örnek oldu” diye konuştu. Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Aras ise “İş Girişim Sermayesi ile birlikte hedeflerimize başarıyla ulaştığımız için oldukça kıvançlıyız” dedi.