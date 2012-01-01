Yabancı sermaye İstanbul’u es mi geçiyor?

İstanbul’a yabancı sermaye girişleri azalma gösterdi





2012’de İstanbul’da yabancı yatırımcının taahhüt ettiği sermaye değeri, 2011 yılına göre yüzde 17.52 azaldı. İstanbul’da 2012 yılında 4.539 yabancı yatırımcı tarafından toplam 1 milyar 431 milyon TL’lik sermaye tutarında şirket kuruldu. İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, bu azalışı, genel olarak sermaye girişinin azalmasıyla açıkladı.

İstanbul’a gelen yabancı yatırımcı sayısının yüzde 27.23’ü, taahhüt edilen sermayenin ise yüzde 62.51’i üç ana sektörde yoğunlaştı. Bunlar, yatırımdaki payı yüzde 12.71 olan Elektrik-Elektronik ve Bilişim, yüzde 7.47 payı olan İnşaat, yüzde 7.05 pay ile Müşavirlik sektörleri oldu.

2012 yılında Lübnan, Lüksemburg, İran ve Almanya şirket kuruluşlarında en fazla yabancı sermaye ile yatırımda bulunan ilk dört ülke oldu. İstanbul’a 39 Lübnanlı yatırımcı, toplam sermaye gelişindeki yüzde 37.34 pay ile geldi. Lüksemburg 30 yatırımcı, İran 1.335 yatırımcı ile gelirken Almanya’dan İstanbul’a gelen yatırımcı sayısı 394 olarak gerçekleşti.