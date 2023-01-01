Yalın Düşünce Gurusu Steve Bell’e büyük ilgi

Değer yaratma odaklı Yalın düşüncenin önde gelen isimlerinden Steve Bell, “Yalın İş... Yalın Teknolojiler!” mottosuyla Türkiye’nin önde gelen markalarına danışmanlık ve teknoloji hizmetleri sunan BT Bilgi Teknolojileri sponsorluğunda İstanbul’da iş dünyasının profesyonelleriyle buluştu.

Yaklaşık 500 üst düzey yönetici ve profesyonelin katılımıyla büyük bir ilgi gören “Steve Bell’den Yalın İş Öyküleri” temalı etkinliğin açılış konuşmasını CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa gerçekleştirdi. Steve Bell, sunumunda ‘Yalın’ın bir metodoloji, bir çerçeve olmaktan çok bir iş pratikleri bütünü olduğunu belirterek, “Yalın, kurumların kendi içlerinde iyileştirme kültürünü sürekli hale getirmesi, çalışanların gönüllü katılımıyla kalite ve iyileştirmeyi bir yaşam yolculuğu haline getirmesidir” dedi.

Etkinlikte BT Bilgi Kurumsal Gelişim ve Danışmanlık Hizmetleri Yönetici Ortağı Cemal Erdem yönetiminde gerçekleşen “Yalın Güzeldir” konulu panelde IBM Türk Büyük Veri Lideri Nicholas Anderson, Netsis Kurucusu Murat Ihlamur ve Yalın Enstitü Başkanı Yalçın İpbüken konuştu. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ali Engin Eroğlu’nun da konuştuğu etkinliğin sunuculuğunu yapan BT Bilgi Kanal Satış Yöneticisi Hülya Yılmaz, BT Bilgi Teknoloji Günleri adı altında gerçekleştirmeyi planladıkları bu etkinlikleri önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedeflediklerini açıkladı.