Yapı-İnşaat 2013’ün en gözde sektörü

Yenibiris.com Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özörnek’in Yenibiris.com’un verilerine dayanarak verdiği bilgiye göre Yapı-İnşaat sektörü iş ve istihdam alanında 2013’ün en hareketli sektörü olarak öne çıktı.

En çok iş ilanı yayımlanan Yapı-İnşaat, aynı zamanda iş arayanların da en fazla başvuru yaptığı sektör oldu. 2013’te yayınlanan ilan sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 15.8 oranında artarken, ilanlara yapılan başvurular da yine geçen yıla oranla yüzde 23.7 arttı. İşverenler en çok satış temsilcisi aradı.

Yenibiriş İstihdam Raporu’nun 2013 yılına ilişkin verilerine göre, Yapı-İnşaat sektöründe en çok inşaat mühendisi (yüzde 10.8), mimar (yüzde 8.1), makine mühendisi (yüzde 6.9) ve şantiye şefi (yüzde 6.8) pozisyonları arandı. Eğitim (yüzde 7.75) sektörü ise geçen yıla göre yüzde 2.48’lik bir büyüme göstererek 2013’ün en çok ilan yayınlayan ikinci sektörü oldu.