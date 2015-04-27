Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri heyecanı başladı

Türkiye’nin en prestijli ve uzun soluklu ödüllerinden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri bu yıl 19. kez düzenleniyor. 19. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin jüri başkanlığını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Merih Tangün yürütüyor.

Ödül töreni, 27 Nisan 2015 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ödüller, 11 ana ve 3 özel olmak üzere toplam 14 kategoride dağıtılacak. Geçen yıl Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü Münir Özkul’a, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü Ahmet Sami Özbudak’a, Yapı Kredi Özel Ödülü ise Prof.Dr. Zehra İpşiroğlu’na verilmişti.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, genç yetenekleri desteklemek amacıyla bu yıl 5. kez düzenlenen “Sahne Senin” yarışma heyecanı da başladı. Yapı Kredi Play “Sahne Senin” yarışması, olurmuolur.com.tr web sitesi üzerinden 10 Nisan 2015’e kadar devam edecek. Tüm gençlere açık olan yarışmada kazananlar olurmuolur.com.tr üzerinden açıklanacak ve iPad Air 2 kazanmanın yanısıra Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri gecesinde sahnede plaket alacak. Yarışmaya katılım ve hakkında daha fazla bilgiye olurmuolur.com.tr ve playcard.com.tr adreslerinden ulaşılabiliyor.