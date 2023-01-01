Yapı Kredi Fikrimobil yarışması

Yarışması başladı Yapı Kredi’nin üniversite öğrencileri için gerçekleştirdiği yarışma FikriMobil'in ilk elemeleri tamamlandı. FikriMobil’e katılan yüzlerce proje arasından ilk 20’ye kalan fikir sahibi gençler Yapı Kredi Bankacılık Üssü’nde biraraya geldi.

Etkinlik, Yapı Kredi Bilişim Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan’ın evsahipliğinde düzenlendi. Yapı Kredi’nin öncü ve inovatif hizmetleriyle ilklerin bankası olduğunu vurgulayan Erdoğan, kalıpların dışında serbest düşünebilen, sektöre henüz adım atmamış gençlerin yaratıcı fikirlerine çok önem verdiklerini, gençlerin günümüzün en önemli teknolojik trendi olan mobilite konusundaki fikirlerine destek vermek ve onların önlerini açmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.