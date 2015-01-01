Yapı Kredi Leasing’den enerjiye 15 milyon Avro

Yapı Kredi Leasing, Güneydoğu Avrupa Enerji Verimliliği Fonu (GGF) ile enerji verimliliği projelerine yönelik 15 milyon Avro tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı.

GGF ile 2010 yılında aldıkları ilk finansman kredisinden bu yana güçlü bir işbirliği içinde olduklarını belirten Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Özgür Maraş, şu değerlendirmede bulundu: “Enerji yatırımlarına önem veriyor ve bu projelere destek vermeye devam ediyoruz. Avrupa Yatırım Bankası, KfW ve IFC gibi dünyanın en önemli bankalarının ortaklığında kurulan GGF, özellikle enerji yatırımlarının finansmanı için oluşturulan bir fon olarak önplana çıkıyor. Sağlanan bu kredi uluslararası finans kurumlarının Türk leasing sektörüne olan güveninin bir göstergesi. KOBİ’leri uzun vadeli kaynaklarla desteklemekten mutluluk duyuyoruz.”