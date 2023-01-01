Yapı Kredi Leasing’ten KOBİ’lere 50 milyon Avro

Yapı Kredi Leasing, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 50 milyon Avro tutarında, 2 yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli özel bir kredi anlaşması imzaladı.





Anlaşma, EBRD tarafından Türkiye’de bir leasing firması ile gerçekleştirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor. Yapı Kredi Leasing bu kapsamda krediyi, yatırımın desteklenmesi amacı ile büyüme hedefleri yüksek, teşvikli bölgelerdeki KOBİ’lerin kullanımına sunacak. Yapı Kredi Leasing ekipman leasingi konusundaki tecrübesi, geniş hizmet ağı ve bölgesel genişleme potansiyeli ile EBRD için önemli bir iş ortağı olacak. EBRD’den alınan 50 milyon Avroluk kredi, 3, 4, 5 ve 6’ncı teşvik bölgelerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere kullandırılacak.