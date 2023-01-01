Yaratıcı ve yenilikçi Avea’ya TESİD Ödülü

Avea, bu yıl 13.’sü düzenlenen TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri’nde Consumer Mobile Device Management Projesi kapsamında geliştirdiği “Mobil Uzaktan Kontrol Yeteneği” ürünü ile “TESİD-Işık Üniversitesi Jüri Özel Ödülü”nü aldı. Böylece Avea’nın yaratıcılık ve yenilikçilik adına ortaya koyduğu çalışmalar, TESİD (Türk Elektronik Sanayicileri Derneği) tarafından da tescillendi.

Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde gerçekleştirilen törende, ödülü Avea adına Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin, Işık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nafiye Güneç Kıyak’tan aldı. Avea’ya ödül kazandıran ürün, Avea müşterilerine daha iyi bir cihaz ve servis performansı deneyimi sunarken, sorunların müşteri hizmetleri tarafından uzaktan yönetim yardımıyla sanki müşterinin yanındaymış gibi müdahale edilerek hızlı bir şekilde çözülmesini sağlıyor.