“Yarına Hazırım” Platformu

Vodafone Türkiye’nin Accenture işbirliğiyle yürüttüğü araştırma, Türkiye’deki işletmelerin dijitalleşme endeksinin yüzde 48 olduğunu ortaya koydu.

Dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda işletmelerin dijital haritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla “Yarına Hazırım” Platformu’nu geliştiren Vodafone, böylece işletmelerin dijitalleşme sürecine destek olmayı hedefliyor.

www.yarinahazirim.com adresi üzerinden hizmete açılan Yarına Hazırım Platformu, işletmelerin değişen iş dünyasında yarına ne kadar hazır olduklarını ve hazır olmak için neye ihtiyaç duyduklarını anlamalarını sağlıyor. Vodafone Grubu’nun “Ready Business” konseptinin Türkiye’de ilk kez hayata geçirildiği bu platformun, Grubun faaliyet gösterdiği diğer ülkelere de örnek olması hedefleniyor.