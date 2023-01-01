YASED, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Raporu

2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve iletişim Teknolojileri





Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Bilgi ve iletişim Teknolojileri sektörünün ekonomik ve sosyal kalkınmaya etkisine ilişkin raporunu "2023 Hedefleri Yolunda Bilgi ve iletişim Teknolojileri" adıyla yayınladı. YASED Başkan Yardımcısı Serpil Timuray raporun sunumunda şu değerlendirmede bulundu:

"Bilgi ve iletişim Teknolojileri sektörü, mevcut ve yeni gelişen iş alanlarının inovasyonlarla kalkınması, verimlilik ve rekabetçiliğinin artması konusunda oynadığı öncü rolü itibarıyla, yarattığı çarpan etkisiyle ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Sektörün ülke ekonomisi içindeki payı arttığında, toplam faktör verimliliği yoluyla ekonomik büyümenin de ivme kazanacağına işaret etmektedir. Bu sebeple sektör, ülkemizde kalkınmaya ve sürdürülebilir büyümeye öncülük eden lokomotif altyapı unsurlarından biri olarak ele alınmalı, Türkiye'nin hedefleri için, öncelikle bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün hedeflerine odaklanılmalıdır. Mobil iletişim teknolojilerinin, sabit iletişimin, telekomünikasyon ekipmanlarının, yazılım, donanım ve bilişim hizmetlerinin kullanımındaki her yüzde 1'lik artışının, ülkemizin GSYiH'ne çarpan etkisinin 1.8 oranında olacağını göstermektedir."