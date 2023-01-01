YASED Çalıştayı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye’nin ArGe yoğunluğunun artmasını sağlayacak iş ve yatırım ortamına katkıda bulunmak amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile diğer ilgili kamu kurumlarının üst düzey yetkililerinin ve Türkiye’de faaliyet gösteren önde gelen uluslararası şirket yöneticilerinin katılımıyla ArGe Çalıştayı düzenledi.





Çalıştayda YASED Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Altay, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda katma değerli yatırımın Türkiye’ye çekilmesi gereğine işaret ederek, bu yöndeki çözüm önerilerinin YOİKK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu) eylem planlarına dâhil edildiğini belirtti.