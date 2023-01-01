YASED’in ‘KOZA’sı 6. yılında

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) üniversite öğrencilerine kariyer seçimlerinde yön göstermek ve uluslararası şirketlerde deneyim kazandırmak amacıyla 6 yıl önce hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi KOZA, bugüne kadar toplam 735 öğrenciyi iş hayatıyla tanıştırdı.

Bu yıl Boğaziçi, Koç, Özyeğin ve Sabancı Üniversiteleri’nin işbirliğiyle sürdürülen projenin kapanış toplantısına, YASED İstihdam ve Eğitim Çalışma Grubu’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young katılarak “Global Şirketlerde Kariyer” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Toplantıya ayrıca daha önce KOZA stajyeri olan ve bugün iş hayatına atılan genç yöneticiler de katılarak, deneyimlerini aktardı.

Türkiye’nin eğitim ve istihdam alanında en katmadeğerli sosyal sorumluluk projelerinden olan KOZA Projesi kapsamında, hazırlanan eğitim ve oryantasyon programıyla öğrenciler, önemli isimlerle tanışma ve onların başarı öykülerini dinleme fırsatı buldu. Aynı zamanda kişisel gelişim, girişimcilik, liderlik ve mülakat teknikleri üzerine tüm yaşamları boyunca faydalanabilecekleri bilgiler edindi. Stajyer öğrencilerin her türlü ihtiyacı projeye dahil YASED üyesi şirketler ve YASED tarafından karşılandı.