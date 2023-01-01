YASED’in yeni yönetim kurulu seçildi

YASED’in 34. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, YASED’in yatırım ortamının iyileştirilmesinde bilgi aktarma ve fikir alma anlamında en önemli beslenme kaynağı olduğunu vurguladı. Son 2 yıldır YASED Başkanlığı’nı yürüten Serpil Timuray, geçen dönem YASED faaliyetlerini değerlendirdiği konuşmasında; “Türkiye’de uluslararası yatırımcı şirketlerin en etkin temsilcisi olan YASED, tam 35 yıldır, ülkemizdeki yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yatırım ikliminin oluşturulması için proaktif olarak sorumluluk almakta ve çözüm ortağı olarak çalışmaktadır” dedi.

Genel Kurul’da seçilen yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem’i seçti. Ahmet Erdem, “Bu yıl YASED’in 35. yılı. 35 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırım akışından hak ettiği payı almasına yönelik çalışmalarımız sürecektir” diye konuştu.

Yeni Yönetim Kurulu: Başkan Ahmet Erdem (Shell Türkiye Ülke Başkanı), Başkan Vekili Galya Frayman Molinas (Coca-Cola), Başkan Yardımcıları; Pınar Abay (ING Bank A.Ş.), Steven Young (Bosch), Tankut Turnaoğlu (Procte&Gamble), Sayman Üye Meral Eredenk Kurdaş (Avivasa Hayat ve Emeklilik), Yönetim Kurulu Üyeleri; Ahmet Ümit Danışman (Akenerji Elektrik Üretim), Ebru Özdemir (Limak İnşaat) , Emin Fadıllıoğlu (Glaxosmithkline İlaçları), Gökhan Öğüt (Vodafone), Hakan Kırımlı (DHL Lojistik Hizmetleri), Hasan Alp Alemdar (Türk Henkel Kimya), Haydar Yenigün (Ford Otomotiv), Kubilay Özerkan (Metro Toptancı Market), Tamer Özmen (Microsoft Bilgisayar Yaz. Hiz. Ltd. Şti.). Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri; Burak Aydın (İntel), Canan Özsoy (General Elektrik), Serra Akçaoğlu (Citibank), Hüseyin Geliş (Siemens), Volker Hammes (BASF), Ziya Erdem (Ericsson), Claude Rumpler(L’oreal Türkiye), Haluk Kaya (BSH Ev Aletleri), İsmail İhsan Necipoğlu (Dow Türkiye).